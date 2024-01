Après la Tunisie, la Mauritanie signe un accord de coopération parlementaire avec l’Algérie

Sur les traces de la Tunisie, la Mauritanie a signé un protocole-cadre de coopération parlementaire avec l’Algérie. L’accord a été scellé, samedi 20 janvier, lors de la visite à Alger du président du Parlement mauritanien, Mohamed Ould Meguett.

Le texte a pour objectif «le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays, à travers l’échange de visites, la coordination des positions et la formation» et «la création d’une grande commission parlementaire qui se réunira annuellement», indique la Chambre des représentants algérienne dans un communiqué.

La Mauritanie est le deuxième pays de la région maghrébine avec lequel l’Algérie signe un protocole de coopération parlementaire, après celui conclu en octobre 2023 lors de la visite du président du Parlement tunisien à Alger.

Ce samedi, le président du Parlement mauritanien a couvert d’éloges les actions accomplies par l’Algérie et son président, Abdelmadjid Tebboune «pour le bien de la région, sa stabilité et la défense des causes justes dans le monde».