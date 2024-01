CAN 2023 : Un consulat mobile à San Pedro pour les supporters du Maroc

L’Ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire a mis en service un consulat mobile à San Pedro, où se jouent les matchs des Lions de l’Atlas parmi ceux du groupe F, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). L’idée est d’assister les supporters de l’équipe nationale en déplacement dans le pays, ainsi que la diaspora marocaine sur place, rapporte 2m.ma.

Dans une déclaration à la même source, le vice-ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Salah Zeroual El Idrissi, a indiqué que le déploiement de ce consulat mobile s’inscrivait dans le cadre de la sollicitude accordée par le roi Mohammed VI aux Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’aux supporters nationaux venus spécialement pour la CAN en Côte d’Ivoire. A cet effet, le personnel consulaire a été soutenu de huit membres supplémentaires, afin de garantir un service continu et permanent au sein de cette unité mobile. Les requêtes reçues sur place sont principalement d’ordre administratif, a fait savoir le diplomate, ajoutant que les laisser-passer consulaires seraient de plus en plus demandés, au fur et à mesure des retours des supporters, en cas de perte de documents.

Toujours auprès de 2m.ma, le vice-ambassadeur du Maroc a rappelé que cette initiative avait été lancée également en harmonie avec les directives du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de manière à apporter l’aide nécessaire aux concitoyens en déplacement à San Pedro pour soutenir leur équipe, durant cette grand-messe footballistique continentale.