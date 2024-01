Football : Omar Berrada désigné PDG de Manchester United

Manchester United a annoncé, samedi, la nomination d’Omar Berrada au poste de nouveau PDG. Pour le club, il s’agit de la première étape pour «remettre le football et la performance sur le terrain au cœur de tout» ce qui sera entrepris par la direction. Le nouveau PDG est directeur des opérations football du City Football Group, qui supervise onze clubs sur les cinq continents. Avant cela, il a occupé des postes de direction à Barcelone.

«En tant que l’un des dirigeants de football les plus expérimentés au sommet du football européen, Omar apporte une richesse d’expertise footballistique et commerciale, avec un parcours avéré de leadership réussi et une passion pour contribuer au changement au sein du club», indique Machester United dans un comuniqué.



Ainsi, le club britannique ambitionne de se rétablir en tant que tenant de titres. «Nous sommes heureux qu’Omar nous rejoigne pour nous aider à atteindre cet objectif, afin qu’une fois de plus, les fans du United puissent voir, selon les mots de Sir Matt Busby, le drapeau rouge flotter haut au sommet du football anglais, européen et mondial», souligne la diection.



En attendant que la date de prise des fonctions du nouveau PDG soit confirmée, son prédécesseur Patrick Stewart conservera son poste de PDG par intérim.