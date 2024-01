Sahara : La Mauritanie et l’Algérie jouent la même partition

Le président du Parlement mauritanien, le général à la retraite Mohamed Ould Meguett, s’est réuni, samedi 20 janvier, avec son homologue algérien, Brahim Boughali. Le Sahara occidental était au menu des entretiens entre les deux parties.

Le représentant de l’Algérie a affirmé, dans un communiqué conjoint, que son pays «n'a pas de visées territoriales au Sahara occupé. Cette question est toujours inscrite aux Nations unies comme une question de décolonisation, ajoutant que l'Algérie tient à permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit légitime à l'autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU».

Boughali a estimé que «les tensions observées aux niveaux régional et international et les défis qui en résultent obligent l’Algérie et la Mauritanie à adopter des approches communes qui soient, plus que jamais, guidées par le principe du destin commun». Un message direct du président de la Chambre des représentants invitant la Mauritanie à souscrire à la politique menée par Alger dans son environnement régional.

Pour sa part, Ould Meguett a affirmé que son pays «n’a pas de visées territoriales» au Sahara. Il a souligné que «la Mauritanie respecte les résolutions de l'ONU et espère trouver une solution à cette question».

Le président du Parlement mauritanien a précisé que «tout ce qui se passe dans la région n'affectera pas les relations fraternelles entre les deux pays, indiquant que la Mauritanie regarde avec fierté ce que L'Algérie et son président, M. Abdelmadjid Tebboune, ont réalisé, pour le bien de la région, sa stabilité et dans la défense des causes justes dans le monde».

Mohamed Ould Meguett, effectue une visite officielle en Algérie, du 19 au 22 janvier. Un déplacement qui intervient trois jours après les entretiens, le 16 janvier à Alger, entre le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug.