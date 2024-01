Walid Regragui calme la polémique sur les propos d'Azzeddine Ounahi concernant l'Egypte

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, Walid Regragui, est revenu sur la polémique suscitée par les critiques à l'égard de la célébration par le milieu de terrain Azzeddine Ounahi après son but contre la Tanzanie, que certains ont qualifié de «moquerie» à l'égard de l'équipe égyptienne. Après la séance d'entraînemenr, jeudi, le coach a précisé que le geste du joueur était sans rapport avec les Pharaons.

Il a en outre souligné : «L'Egypte a une grande équipe et de grands joueurs. Ils sont pour nous un exemple et il ne faut pas exagérer ces choses, car le respect est un devoir. Il faut arrêter de susciter ces polémiques». Regragui a réaffirmé : «Nous respectons beaucoup le peuple et l'équipe égyptienne et nous espérons qu'ils gagneront. Nous sommes frères.»

Pour sa part, Ounahi a publié une photo sur Instagram alors qu'il regardait le match de l'Egypte contre le Ghana, montrant son soutien aux Pharaons.

Le joueur a précédemment été confronté à des réactions négatives, après des déclarations selon lesquelles l'équipe égyptienne «ne joue pas de grands matchs, mais sait comment les gérer». «Ils peuvent marquer un but sur coup franc, puis les joueurs tombent à droite et à gauche», avait-il dit.

En réponse à ces propos, le joueur égyptien Mostafa Mohamed a déclaré, en conférence de presse de l'avant-match de son équipe contre le Mozambique : «Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais nous avons été teneurs du titre sept fois et nous voulons remporter le huitième. S'il a dit cela, il doit faire ce que nous faisons pour gagner.»