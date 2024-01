Espagne : Marlaska à Rabat pour demander la protection des Iles Canaries des migrants

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, se rend ce vendredi à Rabat pour examiner avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, la coopération entre les deux pays dans le contrôle de l'immigration irrégulière, rapportent des médias ibériques.

Ce déplacement intervient alors que la Marine royale marocaine multiplie les opérations d’interception d’embarcations pneumatiques, se dirigeant vers les Iles Canaries, avec à leurs bords de nombreux candidats à la migration irrégulière.

Le gouvernement de coalition de gauche présidé par Pedro Sanchez souhaite un engagement plus prononcé du Maroc dans la protection de l’archipel des arrivées massives de migrants, alors que l’opposition de droite et d'extrême droite critiquent l’ «inaction» de l’exécutif. En effet, le Parti populaire et Vox estiment que le Maroc aurait dû jouer le rôle de gendarme de l'Espagne et des Iles Canaries en échange des «concessions» faites par Pedro Sanchez, notamment sur la question du Sahara occidental.

L’année 2023 a enregistré l’arrivée sur les Iles Canaries de plus de 34. 000 migrants irréguliers, selon un rapport de l’Organisation Internationale de la Migration (OIM), publié en décembre, dont des extraits ont été cités par la presse espagnole. «Le renforcement des côtes marocaines ces dernières années s'est traduit par une réduction de la pression migratoire à travers la Méditerranée occidentale en provenance du Maroc avec une baisse des départs comprise entre 17% et 20%».

En revanche, «la route vers les Iles Canaries depuis le Sénégal a connu une croissance substantielle, avec une fréquentation presque doublée par rapport à 2022. L’accord migratoire signé en juillet entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie n’a pas eu l’effet escompté en Méditerranée centrale. La Tunisie est, désormais, le principal point de départ de 83% de tous les migrants que l'Italie a accueillis cet été», notait le rapport de l'OIM.