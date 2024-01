Casablanca : Arrestation d’un Danois visé par une notice rouge pour trafic de drogue

Les éléments de la police à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, jeudi matin sur demande des autorités judiciaires danoises, un citoyen danois âgé de 38 ans, faisant l’objet d’une notice rouge d’Interpol relative à une affaire de trafic international de drogues.

Le mis en cause a été interpellé dans le cadre d’une opération de collaboration et d’échange de renseignements entre les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’agence américaine anti-drogue (DEA), a indiqué une source sécuritaire.

Le citoyen danois recherché au niveau international a été interpellé immédiatement après son arrivée à bord d’un vol en provenance des Etats-Unis, a ajouté la même source, précisant que l’opération de pointage à la base de données d’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge relative aux fugitifs et qu’il est recherché dans le cadre d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités danoises pour une affaire en lien avec les réseaux de trafic international de drogues.

Le suspect a été mis à la disposition du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca pour les besoins de l’enquête et l’entame des procédures d’extradition supervisées par l’autorité judiciaire compétente.