MNA en Ouganda : L’Algérie et l’Afrique du sud se font l’avocat du Polisario

La capitale ougandaise a accueilli, le 17 et 18 janvier, une réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés. L’Afrique du Sud et l’Algérie y étaient représentées par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs.

Dans son allocution, Mme. Naledi Pandor a appelé à «défendre l'indépendance du peuple du Sahara occidental». Ahmed Attaf a salué «la position constante et authentique du Mouvement des non-alignés en faveur du droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies».

Après ces déclarations officielles, les deux ministres «se sont longuement réunis» à Kampala, affirme la diplomatie algérienne sur la plateforme X.

Sur les traces de l'Afrique du sud (en 2007-2008, 2011–2012, 2019–2020), l'Algérie a inscrit le soutien au Polisario comme une priorité de son mandat au Conseil de sécurité (2024-2025). Lors de l’élection du président du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, Alger a voté en faveur de la candidature du représentant de Pretoria. Une élection remportée par le royaume par 30 voix contre 17 pour l’Afrique du sud.