CAN 2023 : Le doux réveil des Lions de l'Atlas [Billet]

Mercredi, il était difficile de penser à autre chose que le match du Maroc face à la Tanzanie pour le début de la CAN 2023. Une CAN qui est évidemment pleine d'attente et d'espoir pour le peuple marocain après le parcours historique à la Coupe du Monde 2022 avec cette demi-finale. Depuis, Walid Regragui ne cache pas l'objectif des siens : ramener le trophée continental à la maison, pour la deuxième fois après 1976.

L'attente est longue forcément, mais les supporters sont toujours aussi présents pour soutenir cette équipe. Du côté de San-Pedro en Côte d'Ivoire, où évolue le Maroc dans la poule F, les supporters marocains sont nombreux. On a pu le voir lors du premier match maîtrisé sans trembler par les Lions de l'Atlas (3-0 face à la Tanzanie).

Un match dans lequel les cadres comme Achraf Hakimi, Romain Saiss ou encore Sofyan Amrabat ont été au rendez-vous en montrant de l'implication et une solidité physique et mentale. Mais c'est surtout Azzedine Ounahi qui s'est illustré dans cette rencontre en étant brillant techniquement et en marquant un sublime but pour faire le break en fin de match. C'est sans surprise qu'il a été élu homme du match. Le joueur originaire de Casablanca a régalé les quelques milliers de supporters marocains présents dans le stade.

Hakimi, dans le coeur des Ivoiriens

Dans les tribunes du stade Laurent Pokou, les fumigènes aux couleurs rouges et vertes étaient de sortie. Les chants et les banderoles aussi. Et ce jeudi matin, les sourires sont présents sur tous les visages des supporters. Cette victoire est un soulagement, un vrai, car dans cette CAN 2023, les grandes nations ont quasiment toutes été accrochées. Mais pas le Maroc donc qui était pourtant très attendu par les observateurs et même par les supporters ivoiriens qui semblent avoir une grande attache pour le Royaume chérifien. «Grâce à vous, tout le monde suit la CAN, c'est devenu un événement planétaire», me glisse un journaliste ivoirien en tribunes.

Cet amour du Maroc se confirme dans toute la ville de San-Pedro où chaque habitant n'hésite pas à féliciter chaque Marocain croisé dans la rue, dans un restaurant ou dans un taxi. «Marocain, bravo pour la victoire, tu as un maillot d'Achraf Hakimi pour moi ?», me demande-t-on au moins 10 fois par jour lorsque l'on m'aborde dans la rue. Et ce jeudi n'a pas échappé à cette routine.

La présence du Maroc dans cette ville côtière a aussi donné un coup de pouce pour développer certaines infrastructures, certains restaurants ou commerces. Les Ivoiriens, très accueillants, savourent donc ce moment de fête et veulent le partager avec tout le monde. Les nombreuses images sur les réseaux sociaux montrant les moments de joie et de bienveillance entre le peuple marocain et ivoirien illustrent finalement à la perfection l'ambiance des derniers jours, ici, à San-Pedro. Que la fête continue encore longtemps, on l'espère...