Sahara : La Mauritanie met en garde les orpailleurs d’entrer dans la zone tampon

Le gouvernement mauritanien a mis en garde les orpailleurs qui s’aventurent dans «des zones frontalières» où la sécurité n’est pas garantie, rapporte un média à Nouakchott. Ce nouvel avertissement porte la signature du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Ahmed Lemine. «Les chercheurs d'or qui franchissent les frontières du pays et prospectent à l'extérieur, exposent leur vie à des dangers», a-t-il souligné, hier, lors d’un point de presse.

Et de rappeler que certains orpailleurs avaient déjà perdu la vie, mais sans pointer la responsabilité des Forces armées royales (FAR) dans leur mort. Le ministre de l'Intérieur a réitéré que les autorités administratives et militaires du nord du pays ont mené un processus de sensibilisation des citoyens, afin que les chercheurs d’or respectent les frontières géographiques de la Mauritanie. Certains ont répondu à cette campagne et d’autres ont fait la sourde oreille, a-t-il reconnu.

Au lendemain de la confirmation de la mort de quatre orpailleurs mauritaniens dans une frappe aérienne menée par un drone des FAR, le ministre mauritanien du Pétrole et des Mines, porte-parole du gouvernement, Nani Ould Chrougha, a précisé le 3 janvier que les missions de l'Etat mauritanien se limitent à «sécuriser l’espace territorial national».