Sahara : Le Maroc prépare-t-il une action militaire dans la zone tampon ?

Le quotidien espagnol La Razon affirme que les Forces armées royales sont en train de déplacer de l’artillerie lourde vers des zones proches de la zone frontalière de Bir El Guendouz, au Sahara occidental. Un mouvement qui n’est pas sans rappeler l’opération qui avait précédé, en novembre 2021, la libération de la circulation au passage d’El Guerguerate, après des semaines de blocage mené par des membres du Polisario, note la même source.

La semaine dernière, dans une allocution prononcée lors d’une conférence sur les relations extérieures du Front, Brahim Ghali a alerté quant aux «comportements imprudents et de mesures aux conséquences incalculables de l’ennemi marocain». Et d’appeler «à la prudence et à être constamment prêts à faire face à toutes les éventualités».

Un avertissement suivi par une réunion de la direction des milices armées du Polisario, tenue le 14 janvier, consacrée à «l’examen des derniers développements sur le terrain, notamment au niveau des fronts de combat», indiquait l’agence de presse du Front.

Pour rappel, en octobre 2022, l’ambassadeur Omar Hilale avait affirmé la disposition du Maroc à «revenir à la situation antérieure juridique, spatiale et sur le terrain» qui prévalait dans la zone tampon avant la rupture du cessez-le feu.

Dans son briefing du 16 octobre 2023 présenté aux membres du Conseil de sécurité, le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, Alexandre Ivanko, avait énuméré les problèmes auxquels font face les casques bleus dans l'exercice de leurs fonctions. «Nos opérations de logistique et de réapprovisionnement continuent de souffrir de restrictions à notre liberté de mouvement à l'Est de la berme, bien connues de ce Conseil», avait-il précisé.