Maroc : Les ménages pessimistes sur leur capacité future à épargner (HCP)

Les ménages marocains présentent une perception pessimiste quant à leur capacité future à épargner au cours des 12 prochains mois, selon une enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP). Au quatrième trimestre (T4) de 2023, 9,6% contre 90,4% des ménages s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois, précise le HCP dans sa dernière note d’information détaillant les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages au terme de l’année 2023.

Le solde d’opinion relatif à cet indicateur est resté négatif, à moins 80,7 points au lieu de moins 80,4 points au trimestre précédent et moins 77,7 points au même trimestre de l’année passée, indique le HCP. Concernant l’évolution des produits alimentaires, la quasi-totalité des ménages (97,7%) déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois. Le solde d’opinion est ainsi resté négatif, à moins 97,4 points, après avoir été de moins 97,9 points un trimestre auparavant et de moins 98,8 points un an auparavant.

Quant aux perspectives de leur évolution au cours des 12 prochains mois, les prix des produits alimentaires devraient continuer à augmenter selon 81,3% des ménages contre 3,7% seulement qui s’attendent à leur baisse. Le solde d’opinion est resté ainsi négatif, se situant à moins 77,6 points, au lieu de moins 66,2 points enregistrés un trimestre auparavant et de moins 71,8 points un an auparavant.