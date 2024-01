France : Le tribunal de Créteil condamne un septuagénaire pour violence raciste

Un homme âgé de 76 ans a été condamné par le tribunal de Créteil, lundi 15 janvier, à 4 ans de prison dont 3 assortis d’un sursis probatoire, pour violence volontaire en raison de la race, de l’ethnie ou de la religion. Il a ainsi été reconnu coupable des violence survenues en novembre dernier à Villecresnes, lorsqu’il a blessé d’un coup de cutter au menton un jardinier de 29 ans, en le traitant de «bougnoule».

Condamné désormais pour violences avec la circonstance aggravante de racisme, le mis en cause versera par ailleurs 5 000 euros de dédommagement au plaignant. Il a aussi une obligation de suivi psychologique, tout en étant interdit de port d’arme pendant trois ans. La peine de prison ferme sera effectuée à son domicile, sous bracelet électronique. La peine d’amende prévoit quant à elle 500 euros pour injures racistes et 200 pour dégradations.

Le jour des violences, le retraité a verbalement pris à partie la victime, en service dans le jardin d’une maison avec deux collègues, après que leur camion a bloqué la route. Les insultes racistes et islamophobes ont ensuite laissé place à la violence physique. Le mis en cause a sorti un cutter et a porté un coup au menton et à la gorge du jeune homme, qui a présenté une plaie cervicale de 15 cm. Il s’est vu prescrire 15 jours d’incapacité totale de travail, selon StreetPress.

A la suite du verdict, le plaignant a cependant fait part de sa déception. Il a indiqué aux médias avoir attendu une requalification des faits en tentative de meurtre. De son côté, le parquet a rejoint l’avocate de la défense, en affirmant qu’il n’existait pas d’intention d’homicide. Le pronostic vital de la victime n’a pas été engagé.