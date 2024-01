Algérie : Près de la frontière marocaine, le général Chengriha réaffirme son soutien au Polisario

Said Chengriha, chef d’Etat major de l’armée algérienne / DR

Le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Said Chengriha, a effectué, lundi 15 janvier, une visite de travail et d’inspection au niveau de la 2ème région militaire à Oran, près des frontières avec le Maroc.

Il a saisi la proximité géographique pour réitérer son soutien au Polisario. Dans son allocution, il a souligné que «l'Algérie, qui a souffert des fléaux du colonialisme, restera fidèle à ses positions sur les causes justes à travers le monde, notamment les questions palestinienne et sahraouie. Aujourd’hui, l’Algérie lutte par tous les moyens légitimes, conformément à la légitimité internationale, afin de trouver une solution à toutes les causes justes».

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réitéré, le 25 décembre dans un discours devant les deux Chambres du Parlement, le «soutien indéfectible» de son pays au Polisario, érigé en «cause nationale» au même titre que la Palestine. Selon le chef d’Etat, ces deux dossiers seraient «les piliers de la politique étrangère» du mandat de l’Algérie au Conseil de sécurité, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, avait-il déclaré.