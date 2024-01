Le Maroc et l’Espagne négocient la gestion de l’espace aérien du Sahara, affirme Albares

Contrairement aux confidences de médias ibériques, le Maroc et l’Espagne sont en train de négocier le contrôle de l’espace aérien du Sahara occidental. Une annonce faite par José Manuel Albares. «Il y a un point dans la déclaration conjointe (du 7 avril 2022, ndlr) qui est public et qui porte sur l'amélioration de la gestion et c'est ce que nous faisons», a affirmé le chef de la diplomatie dans une interview accordée à El Periodico de España.

Le ministre des Affaires étrangères n'a pas voulu confirmer le transfert au Maroc du contrôle de l’espace aérien du Sahara : «Nous parlons d'améliorer la gestion. Il n’y a aucune ambiguïté la-dessus.» Le point 7 de la Déclaration conjointe maroco-espagnole annonce en effet que des «discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées» entre les deux pays.

Pour rappel, le gouvernement espagnol avait reconnu, en mars 2023 dans une réponse à une question écrite du sénateur de la Coalition canarienne Fernando Clavijo, promu depuis président du gouvernement des Iles Canaries, que «les discussions avec le Maroc sur la concession du contrôle de l’espace aérien du Sahara occidental ont commencé».

«Les négociations avec le Maroc à cet égard portent sur la gestion de l'espace aérien et la coordination entre les deux parties, afin de parvenir à une plus grande sécurité dans les connexions et à la coopération technique, conformément au point 7 de la Déclaration conjointe maroco-espagnole du 7 avril 2022», avait soulignait José Manuel Albares.