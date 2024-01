Nicaragua : Un vol en provenance du Maroc aurait servi de passage vers les Etats-Unis

Un vol charter opéré par la compagnie aérienne égyptienne Alexandria Airlines a atterri, vendredi, à l’aéroport international de Managua (Nicaragua) avec plus de 370 passagers à bord en provenance du Maroc. Parmi eux, de nombreux ressortissants marocains et d’Inde se seraient servis de cette desserte pour regagner ensuite la frontière avec les Etats-Unis de manière irrégulière, a rapporté La Prensa, citant des sources non-officielles.

Le site fait savoir que plusieurs ressortissants cubains, haïtiens, chinois, vietnamiens ou de divers pays d’Afrique ont emprunté, ces dernières années, la route migratoire vers le Nicaragua pour rejoindre ensuite les Etats-Unis, via le Honduras et le Mexique. Selon la même source, la politique menée par Daniel Ortega et consistant à ne pas exiger de visa aux citoyens désireux de rallier cette frontière aurait poussé plusieurs à tenter le périple.

Le média rapporte par ailleurs qu’en décembre dernier, un avion avec 303 passagers indiens à destination du Nicaragua a été immobilisé en France, avant d’être renvoyé en Inde par les autorités françaises. Celles-ci ont arrêté deux des passagers à bord pour soupçons de trafic d’êtres humains, tandis que 25 autres ont formulé des demandes d’asile.