Tourisme : Marrakech devant Istanbul, Barcelone, et New York selon le classement Tripadvisor

Quatre villes du Maroc figurent aux classements annuels de Tripadvisor, qui sélectionnent les meilleures destinations touristiques à travers le monde, selon les attentes des visiteurs en quête de découvertes culturelles, spirituelles et historiques ou plutôt naturelles.

Marrakech fait ainsi partie des meilleures destinations pour l’année 2024. La cité ocre est classée huitième sur les vingt-cinq villes les plus convoitées, devançant Istanbul (12e), Barcelone (14e), Madrid (20e) et New York (25e).

Selon la plateforme, Marrakech est «un lieu magique, regorgeant de marchés, de jardins, de palais et de mosquées». Elle donne à «explorer les cours intimes et les ruelles sinueuses de la médina historique», trouver «la paix intérieure au serein Jardin Majorelle» ou apprécier «la beauté de l’une des mosquées historiques de la ville». Dubaï est à la première place pour la troisième année consécutive, devant Bali (Indonésie) et Londres (Angleterre).

Fès est par ailleurs classée quatrième parmi les meilleures destinations culturelles en 2024, derrière La Havane (Cuba), Cuzco (Pérou) et Agra (Inde). «Cette ville fortifiée, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous transportera à l’époque médiévale. Visitez les anciens quartiers labyrinthiques de la médina de Fès et ses quatre imposantes portes, avec leurs carreaux marocains distinctifs», indique Tripadvisor.

La palme d’or de la destination nature au Maroc revient quant à elle à Merzouga, classée 14e sur 25 sites à travers le monde, grâce à ses couchers de soleil et ses dunes. Ce petit village «donne un avant-goût de la vie dans le désert, et les randonnées dans les villages voisins vous récompenseront avec des réjouissances africaines, notamment de la musique et de la danse», écrit la plateforme.

Enfin, Casablanca est la 23ème des 25 villes tendance à travers le monde pour cette année 2024. En un siècle et demi, cette cité est passée de quelques milliers d’habitants à une métropole de plus de quatre millions, devenant un centre industriel et commerçant de référence. Tripadvisor recommande de découvrir la médina et la Vieille Ville, sur les traces d’Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Parmi les lieux incontournables figurent également la mosquée Hassan II, la plus grande du Maroc, ou encore les pianos-bars, restaurants et discothèques.

La capitale économique est aussi connue pour ses quartiers qui retracent son évolution sociale et architecturale à travers les siècles et les décennies, du centre-ville à Aïn Sebaâ, en passant par Les Habbous. Quant à sa côte maritime, elle propose un véritable bol d’air entre le port historique, la nouvelle Marina et l’emblématique Aïn Diab.

Le Traveler’s Choice Destinations de Tripadvisor analyse chaque année les avis, soumis au cours des 12 derniers mois par ses centaines de millions d’utilisateurs.