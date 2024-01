La reconnaissance US de la marocanité du Sahara, continue de préoccuper l’Espagne

Les relations privilégiées entre le Maroc et les Etats-Unis continuent de susciter des grincements de dents en Espagne. En témoigne un nouveau rapport élaboré par le Centre supérieur des études de défense nationale, relevant du ministère de la Défense, dont des extraits ont été publiés par des médias ibériques.

«Bien que l'Espagne soit un allié des Etats-Unis au sein de l'OTAN et qu'elle accueille l'une de ses bases navales les plus importantes à Rota, les Etats-Unis ont préféré donner la priorité à leurs relations avec un régime non-démocratique et qui présente de sérieux doutes quant à son respect des droits de l'Homme», déplore le rédacteur du rapport.

«En échange du renforcement de la sécurité israélienne, le Maroc a offert aux Etats-Unis plus que l'Espagne, d'où la décision concernant le Sahara occidental». Une référence à la reconnaissance de la marocanité du Sahara, actée le 10 décembre 2020 par l’ancien président Donald Trump. Depuis «le Maroc s’est converti en un partenaire régional important des Etats-Unis sur les questions de sécurité», a souligné l’auteur.

En 2021, un Think-tank avait alerté quant à l’impact de la décision de Trump sur l’Espagne

Le rapport a reconnu que «le mouvement marocain est un exemple de ce qui peut être considéré comme un succès diplomatique dans la nouvelle ère de concurrence stratégique, alors que le suivisme et l'absence de réponse de notre gouvernement sont le signe de son incapacité à lire correctement l'environnement et à savoir s'adapter à la volatilité du contexte» géostratégique.

Le remarques du Centre supérieur des études de défense nationale s’inscrivent en droite ligne de l’analyse faite par l’Institut espagnol pour la sécurité et la culture dans un rapport intitulé : «Le Maroc, le Détroit de Gibraltar et la menace militaire sur l’Espagne», publié en août 2021. Le think-tank avait alors examiné les conséquences de la décision prise par Donald Trump reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en y consacrant trois chapitres : «les relations entre le Maroc et les Etats-Unis», «le statut du Maroc» et «la stratégie africaine du Maroc».

L’Institut avait constaté que «le Maroc a su tirer profit de la stratégie de Trump et Netanyahu au Moyen-Orient et le conflit palestinien, retardant magistralement le rétablissement de relations diplomatiques avec Israël jusqu'à ce qu'il obtienne la reconnaissance des Etats-Unis de sa souveraineté marocaine sur le Sahara occidental».

Le centre de recherche avait assuré que la décision de Donald Trump dépassera la simple officialisation de liens -déjà existants- entre Rabat et Tel-Aviv. «Le schéma des relations politiques au Maghreb, au Sahel et en Afrique subsaharienne, va changer». Le rapport avait décortiqué aussi les conséquences de cette reconnaissance sur la place du Maroc au Maghreb, en Afrique, notamment le Sahel et en Europe.

Presque trois ans après la publication de ce rapport, le roi Mohammed VI a lancé, le 6 novembre, l’initiative d’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, à laquelle le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont adhéré le 23 décembre.