Championnat arabe de natation juniors : Déjà 17 médailles pour le Maroc

Le Maroc a réussi une belle moisson au deuxième Championnat arabe juniors des sports aquatiques, qui se poursuit jusqu’au 15 janvier à Doha (Qatar), en glanant un total de 17 médailles, dont 4 en or, 6 en argent et 7 en bronze, à l’issue de la quatrième journée disputée samedi.

Lors des épreuves de samedi, dernière journée des épreuves en bassin, les nageurs marocains ont décroché trois autres médailles, une en or, obtenue par Ilias El Fallaki, vainqueur du concours du 400m nage libre dans la catégorie des 17-18 ans, et deux en argent réalisées par Kacem Nassim (17-28 ans) sur 100m papillon et 100m dos.

El Fallaki compte à son actif deux autres médailles en or, remporté sur les épreuves du 1 500m et du 800m nage libre.

Le Maroc est représenté à cette compétition également par Yassine Sbata, Mohamed Malki, Damia Minhaj, Nada Raktaoui, Roumaissa Mouissi, Yahya Sobhi et Malak Maqdar.

Le programme de ce deuxième Championnat arabe comprend des épreuves de nage libre, de water-polo et de nage en eau libre.