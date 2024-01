Maroc – Royaume-Uni : Les relations bilatérales sont «très bonnes», affirme David Cameron [vidéo]

Le secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères, David Cameron, s’est félicité récemment de la qualité des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Maroc, soulignant qu’elles sont «très bonnes». Lors d’une récente réunion de la commission des affaires étrangères, le chef de la diplomatie a répondu à une question sur le développement de la coopération économique, commerciale et énergétique avec Rabat, considérant que le Maroc est «un pays stable».

«Il existe une coopération bilatérale importante dans toutes sortes de domaines. Il y a un engouement considérable du côté marocain pour jouer un rôle de premier plan dans la région, notamment en ce qui concerne le Moyen-Orient», a déclaré David Cameron. Le chef de la diplomatie britannique a été interpellé sur la question, près d’une semaine après que le député Liam Fox s’est adressé à lui par écrit, l’appelant à emboîter le pas aux Etats-Unis, à l’Allemagne ou encore aux Pays-Bas pour reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

“The relations are in a very good place, there is a lot of bilateral cooperation on all sorts of areas” .@David_Cameron, Foreign Secretary. Yesterday, at the Foreign Affairs Committee meeting. pic.twitter.com/n9KblH0Ugk