Hydrogène vert : Le gouvernement d'Italie finance une étude de faisabilité avec le Maroc

Le gouvernement italien a donné son feu vert pour financer une étude de faisabilité d'un projet de construction d'un pipeline pour acheminer l'hydrogène vert produit au Maroc, via le port de Trieste comme plateforme logistique pour les matières premières énergétiques distribuées en Europe centrale et orientale à travers l'oléoduc transalpin. Les médias du pays ont rapporté que la députée démocrate Deborah Ceracciani avait déclaré que «l'un de ces programmes pour le plan Mattei, qui vise à analyser et à renforcer la chaîne logistique de l'hydrogène vert entre le Maroc et Trieste, a été accepté».

«Ce corridor est intégré à la Vallée de l'Hydrogène au nord de la mer Adriatique, qui est le projet transfrontalier né de l'accord conclu entre la région de Frioul-Vénétie Julienne, la Croatie et la Slovéni», a souligné Ceracciani. Elle a ajouté que «grâce à l'hydrogène vert, le Maroc est devenu l'un des points de chute les plus importantes au monde», particulièrement «dans la région méditerranéenne pour soutenir des plans énergétiques, dans lesquels des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas ont décidé d'investir».