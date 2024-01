Espagne : La Marine marocaine supervise la construction du patrouilleur Avante 1800

Des représentants de la Marine royale marocaine ont visité le chantier naval de San Fernando (Cadix) pour vérifier le déroulement de la construction du patrouilleur, commandé en janvier 2021 à Navantia. La délégation militaire a été accueillie par le président de la compagnie publique espagnole, indique un média à Cadix.

La construction du patrouilleur a commencé en juillet dernier. Le contrat représente un million d'heures de travail et assurera l’emploi à 250 salariés au chantier naval, pour plus de trois années.

Cette commande a bénéficié de la nouvelle dynamique dans les relations entre le Maroc et l’Espagne, ouverte suite au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, acté le 14 mars 2022. En octobre de la même année, le gouvernement marocain a donné son feu vert à un emprunt de 95 millions euros conclu le 31 août 2022 avec Banco Santander S.A, portant sur le financement du contrat commercial signé entre l’Administration de Défense nationale et la société Navantia S.A.

Le patrouilleur commandé par la Marine royale marocaine à Navantia, de type Avante 1800, mesure 89 mètres de long, peut accueillir un équipage moyen de 46 personnes. La conception originale envisage l'incorporation d'un canon de 76 millimètres et d'un système de lancement de missiles, ainsi que des capteurs et radars modernes et un pont pour un hélicoptère.