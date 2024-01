Sahel : L’Algérie se plaint des «agissements hostiles d'un pays arabe frère»

Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi 10 janvier, une réunion du Haut conseil de sécurité de l’Algérie, «consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays et de la situation sécuritaire liée aux pays du voisinage et au Sahel», indique la présidence algérienne dans un communiqué relayé par la presse locale.

«Dans ce contexte, le Haut conseil de sécurité a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie, émanant d'un pays arabe frère» dans la région, mais sans le nommer.

Avant cette réunion, les médias du voisin de l’Est ont accusé les Emirats arabes unis d’envenimer les relations de l’Algérie avec les pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Des sources officielles ont d’ailleurs confié à Radio Algérie que Abou Dhabi, auraient accordé «15 millions euros au Maroc pour financer des campagnes d’intox et créer un climat de tension entre l’Algérie et les pays du Sahel».

Dans des déclarations à un média arabe la semaine dernière, des sources diplomatiques algériennes ont pointé du doigt «des actions menées par les Emirats arabes unis contre les intérêts de l’Algérie dans certaines régions».