SNRT : Khadija El Mardi et Soufiane El Bakkali parmi les meilleurs sportifs de l’année 2023

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a célébré, dimanche 7 janvier à Rabat, les meilleurs sportifs de l’année au Maroc. Cette cérémonie annuelle est consacrée à l’annonce des gagnants du sondage de la Radio nationale, qui met à l’honneur «une élite de champions et de stars sportifs, distingués sur les plans national, continental et international lors de différentes manifestations en 2023», indique la SNRT.

Chez les femmes, la boxeuse Khadija El Mardi a été élue meilleure sportive 2023. L’année dernière, elle a été médaillée d’or aux championnats mondial et africain de boxe. Chez les hommes, le coureur Soufiane El Bakkali a été élu, après avoir été médaillé d’or au championnat du monde d’athlétisme dans le 3 000 mètres steeple.

La distinction annuelle de la SNRT se base sur un sondage réalisé par le département sportif relevant de la Direction des informations radio de la SNRT, auprès de 38 médias nationaux dans l’audiovisuel, la presse écrite et électronique. Le premier sondage du genre remonte à 1979.

Quant aux deuxième et troisième rangs, ils sont respectivement occupés, dans la catégorie masculine par Abdelali Gina, médaillé d’or au championnat du monde des arts martiaux, ainsi que du championnat africain et par Mathis Soudi, médaillé de bronze au championnat du monde de slalom en canoë-kayak. Chez les femmes, la deuxième place est revenue à Fatima Zahra Abou Fares, médaillée d’or au championnat du monde des arts martiaux. Elle est talonnée de Soumaya Iraoui, médaillée d’or au championnat d’Afrique de Judo.

Fidèle à sa culture de la reconnaissance, la SNRT a par ailleurs rendu hommage à feu Mhammed Azzaoui (1954-2023) pour ses «services louables à la presse sportive publique au Maroc», en tant que «pionnier du département sportif à la radio nationale», font encore savoir les organisateurs. Le journaliste est connu notamment pour avoir animé l’émission radiophonique «Al Ahad Erriadi», la plus ancienne dédiée au sport.

Le défunt a également été chef du service sportif à la radio depuis 1991, chef du département sportif, puis directeur de production et programmation, jusqu’à sa retraite en 2015.

A l’occasion de cette cérémonie, la SNRT a par ailleurs remis des prix d’excellence à l’élite du sport national, en reconnaissance à ses réalisations inédites en 2023. Il s’agit de Isaam Charai, sélectionneur de l’équipe nationale de football U23, Saïd Chiba, sélectionneur des U17 et Hicham Dguig, sélectionneur de futsal, ainsi que Ghizlane Chebbak, capitaine de l’équipe nationale féminine de football et Yahia Attiat Allah, joueur du Wydad de Casablanca et de la sélection A, mais aussi le sélectionneur national Walid Regragui.

Cette cérémonie a été diffusée en direct sur les ondes de la Radio nationale. Elle a été «rythmée de musique et marquée par des témoignages de sensibilités sportives et médiatiques», rappelle un communiqué de la SNRT. L’idée de ce programme a été de mettre en lumière les réalisations du pôle audiovisuel public pour soutenir et accompagner l’essor du sport national, qui contribue au rayonnement international du Maroc.