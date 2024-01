Une ONG espagnole ignore la pression du Polisario et maintient une activité à Dakhla

Au grand dam du Polisario, une association espagnole spécialisée dans l’intégration des jeunes dans la société, organise, du 27 janvier au 6 février, une activité à Dakhla. L’ONG, «Proactive Future», bénéficiant du soutien financier de l’Union européenne à travers le programme Erasmus, a décidé de maintenir son projet «Active Together» dans la ville saharienne.

Il y a quelques semaines, le Polisario a mené des pressions sur l’ONG afin qu'elle annule sa rencontre à Dakhla. Son délégué général en Espagne, Abdellah Arabi, a même annoncé, dans un communiqué publié le 21 décembre, le report à une date ultérieure de l’activité de «Proactive Future».

«L'organisation "Proactive Future" a informé dans une lettre la représentation du Polisario en Espagne de l’annulation du programme "Active Together", prévu dans les zones situées au Sahara occidental», s’est-il félicité dans son texte. Et d’avancer que «Proactive Future a réitéré à cette occasion son appui au peuple sahraoui». Ce communiqué avait été largement relayé par les médias du Front et de l’Algérie.

Ce revers intervient alors que les organisateurs de la quinzième édition de l’«Africa Eco-Race», programmée du 30 décembre 2023 au 14 janvier 2024, ont ignoré les menaces proférées par le Polisario. Les participants à ce rallye sont au royaume pour traverser plusieurs villes au Sahara jusqu'au passage d'El Guerguerate pour continuer vers la Mauritanie.