Sahara : Trois personnes tuées dans la zone tampon

Trois individus ont été tués et un autre blessé dans la zone tampon du Sahara, indique un média mauritanien. La même source pointe la responsabilité d’un drone des Forces armées royales (FAR). L’incident s’est produit près de la localité de «Gleibat El Foula», située à l’Est du Mur des Sables érigé par les FAR, à environ 150 km à l'Est de Dakhla, relevant de la région Oued Ed-Dahab.

La semaine dernière la même région a connu le décès de trois orpailleurs mauritaniens. Le gouvernement de Nouakchott a exhorté, mercredi 3 janvier, ses ressortissants, notamment les chercheurs d’or, à ne pas s’aventurer hors des «frontières nationales». «Nous avons mené des campagnes de sensibilisation au niveau des sociétés d'exploration et des administrations régionales pour l'exploration uniquement sur le territoire du pays. La Mauritanie a légalisé toutes les zones où s’activent les orpailleurs», a déclaré le porte-parole de l’exécutif mauritanien, ajoutant que «l'or se trouve sur le territoire mauritanien».