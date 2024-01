Les armées algérienne et mauritanienne se concertent à Alger

Alger a accueilli, mardi 2 janvier, une nouvelle session de la commission mixte militaire algéro-mauritanienne, indique ce jeudi l’armée mauritanienne dans un communiqué. La délégation militaire du voisin du sud a été conduite par le général Mohamed Mokhtar Ould El Menni, chef de l’armée de terre, promu le 28 décembre 2023 commandant des forces spéciales, ajoute la même source.

La session intervient dans un contexte particulier, marqué par les relations tendues entre l’Algérie et son entourage sahélien, notamment le Mali et le Niger. Pour rappel, Alger a réuni, le 28 novembre dernier, les chefs des armées du Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso pour une meilleure coordination contre les groupes terroristes au Sahel. Mais depuis la donne a changé.

La Mauritanie a été épargnée par les sanctions économiques décrétées par l’Algérie contre des gouvernements étrangers, notamment de la région sahélienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné à son gouvernement, le 24 décembre, de lancer immédiatement une étude approfondie, en prévision de la création d’une zone de libre-échange avec la Mauritanie.

Cette décision a été prise au lendemain de la réunion de Marrakech, sanctionnée par l’adhésion du Mali, Niger et Burkina Faso à l’initiative royale d’accès des Etats du Sahel à l’Atlantique. La Mauritanie a séché ce rendez-vous.