Cinéma : Tourné au Maroc, le film italien «Io Capitano» sort en salles

Le long-métrage «Io Capitano» (Moi, capitaine) du réalisateur italien Matteo Garrone est dans les salles de cinéma à travers cinq villes du Maroc, depuis le 3 janvier 2024. En partenariat avec Pathé BC Afrique, cet opus cinématographique short-listé parmi les 15 films internationaux choisis par l’Académie des Oscars cette année fait sa sortie dans le pays où il a été tourné en grande partie. Au Maroc également, il aura été montré pour la première fois en Afrique, dans le cadre du 20e Festival international du film de Marrakech (FIFM, du 24 novembre au 2 décembre 2023).

Ce film raconte le voyage périlleux de deux adolescents sénégalais âgés de 16 ans, Seydou et Moussa, qui décident de quitter Dakar pour migrer vers l’Europe. Sur leur chemin, «les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple». Dans cette odyssée, leur humanité sera seule arme. Par cette immersion avec les personnages, Matteo Garrone propose de voir la migration à travers les yeux des migrants, qui ont fait ce parcours du désert à la Méditerranée. Loin du discours victimaire, ce récit à plusieurs remet en question de la perception conventionnelle des parcours migratoires, pour leur redonner leurs visages humains qui les composent, mais aussi et surtout leur dignité.

D’ailleurs, ce film est né du «tissage de plusieurs récits de jeunes qui ont éprouvé la traversée de l’Afrique vers l’Europe». «En les écoutant, j’ai pris conscience que leurs histoires constituaient sans doute le seul récit épique contemporain possible», a déclaré Matteo Garrone à ce propos.

Lors d’une visite d’un centre d’accueil de mineurs à Catane, en Sicile (Italie), il prend connaissance du récit réel d’un jeune qui, à quinze ans, a conduit un bateau jusqu’aux côtes italiennes, avec plusieurs migrants à bord. «J’ai voulu que ma caméra filme dans la direction radicalement opposée de celles des médias. Embrasser la perspective et le point de vue de ces personnes pour narrer ce voyage épique, fait de vie et de mort», a dit le réalisateur.

Lieux de projection :

• Casablanca : Megarama, Lutetia, Pathé Californie

• El Jadida : Cinétalas

• Marrakech : Megarama

• Rabat : Megarama, La Renaissance, Cinéatlas

• Tanger : Cinémathèque de Tanger, Alcazar