Affaire Naciri et Bioui : Le PAM dénonce les «campagnes de diffamation intentionnelles»

L’affaire Naciri-Bioui s’est invitée à la réunion, tenue hier soir à Rabat, du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM). L’instance a mis en garde, dans un communiqué, contre toute tentative de «nuire à l’image du parti, à ses dirigeants et ses militants», à travers une «instrumentalisation» de ce dossier, en cours d’examen par la justice.

Dans ce sens, la PAM annonce qu’il «prendra toutes les mesures légales et judiciaires contre toute personne qui tenterait de porter atteinte à la réputation du parti, et à l’honneur de ses militants et militantes, par le biais de campagnes diffamatoires intentionnelles». Le bureau politique a confirmé la tenue, comme prévu, de son prochain congrès, les 9, 10 et 11 février, à Bouznika.

Le conseil national du PAM a annoncé, le 23 décembre 2023, le gel de l’adhésion partisane de Said Naciri et Abdenbi Bioui. Une mesure justifiée par le souci de la formation «de ne pas influencer le cours de la procédure judiciaire, tout en laissant les actions et les activités du parti indépendantes de celles engageant individuellement des membres».

Said Naciri, président du conseil communal des arrondissements de Sidi Belyout à Casablanca et président du conseil préfectoral de Casablanca, et Abdenbi Bioui, président du conseil régional de l’Oriental, sont poursuivis par la justice pour leur implication présumée dans un réseau international de trafic de drogue.