Le nouvel ambassadeur algérien se réunit avec le «Monsieur Sahara» des Etats-Unis

Le nouvel ambassadeur algérien aux Etats-Unis a pris ses quartiers à Washington. Après une réunion de connaissance, le 26 décembre, avec les membres de la représentation diplomatique de son pays, Sabri Boukadoum a rencontré, jeudi 4 janvier au siège de l'ambassade, le secrétaire d'Etat adjoint pour l'Afrique du Nord, Johsua Harris, considéré le «Monsieur Sahara» de l’administration Biden.

«Honoré de nous rencontrer et impatient de travailler en étroite collaboration sur nos objectifs communs bilatéraux et régionaux», a écrit le diplomate américain sur la plateforme X. «La réunion a été l'occasion de réaffirmer l'importance de continuer à renforcer les relations bilatérales et d'évoquer plusieurs questions régionales d'intérêt commun», a répliqué pour sa part Boukadoum sur le même réseau social.

Joshua Harris a effectué une première tournée, en septembre, dans les camps de Tindouf, Alger et Rabat. Le diplomate est revenu, en décembre, dans la région où il a eu des entretiens avec les ministres des Affaires étrangères du Maroc et l’Algérie, mais sans prendre langue avec le chef du Polisario.

Sabri Boukadoum, démis de ses fonctions à la tête de la diplomatie algérienne lors du remaniement ministériel du 7 juillet 2021, a été désigné, le 30 octobre 2023, ambassadeur de l’Algérie aux Etats-Unis. Une annonce qui intervenait après la nomination, le 19 octobre, par le roi Mohammed VI du diplomate Youssef Amrani, comme nouvel ambassadeur du Maroc à Washington.