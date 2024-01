Taxé de pédophilie, le rappeur ElGrandeToto sasit la justice pour diffamation

Par le biais de sa défense, le rappeur Taha Fahsi (ElGrandeToto) a annoncé avoir saisi la justice pour diffamation, au lendemain de la publication de deux tweets l’accusant de pédophilie sans présenter de preuves. Dans un communiqué publié ce jeudi, l’avocat Me Mohamed Zahrach a indiqué que l’action de son client donnait suite à une «campagne de dénigrement dont il a fait l’objet, avec la diffusion de fausses informations à son sujet et qui ont porté atteinte à sa personne, comme à sa petite famille».

Cette action auprès du parquet de Casablanca est enclenchée pour «diffamation, diffusion de fausses informations et atteinte à la vie privée». Elle vise à «obtenir réparation et poursuivre les auteurs du préjudice», en défense «des droits et des intérêts» du plaignant, ajoute Me Zahrach, «conformément à ce que permet la loi».

La plainte vise les administrateurs de deux comptes X (ex-Twitter), qui ont publié séparément les accusations pointées par l’avocat. Depuis la diffusion des deux publications, le premier compte a été verrouillé, tandis que la publication incriminée sur le second a été supprimée. Pour autant, des captures d’écran continuent de circuler via Internet, attestant de la mise en ligne initiale des contenus en question.