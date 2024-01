Maroc : L’ADII publie de nouvelles mesures de douane pour 2024

Dans l’esprit de l’article 3 de la loi de finances 2024 modifiant le Code des douanes, les procédures de dédouanement seront simplifiées grâce à la dématérialisation du document relatif l’acheminement des marchandises, entre les magasins et aires de dédouanement (MEAD) et les bureaux de douane d’exportation. Permettant notamment une meilleure circulation des produits expédiés par les Marocains du monde, entre autres, cette disposition fait partie des mesures douanières, rendues publiques mercredi par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) dans une circulaire.

Synthétisant les mesures qui entrent en vigueur cette année, le document se réfère par ailleurs à l’article 5 de la loi de finances 2024, qui modifie le dahir portant loi 1.77.340 du 9 octobre 1977, relatif aux taxes intérieures de consommation (TIC). Ces modifications concernent certaines matières soumises à ces taxes, lesquelles augmenteront pour les boissons alcoolisées, les pneumatiques et certains produits contenant du sucre.

Alors que loi de finances 2024 a étendu l’exonération de la TVA à l’importation à certains produits de large consommation, cette disposition au niveau de la douane sera appliquée au beurre dérivé du lait d’origine animale, les conserves de sardines, le lait en poudre, le savon de ménage, les fournitures scolaires matières entrant dans leur composition, ainsi que les produits pharmaceutiques.

Ces derniers regroupent aussi les médicaments parmi ceux bénéficiant déjà de l’exonération de la TVA à l’importation, comme les anticancéreux, les antiviraux des hépatites B et C, le traitement du diabète, ou encore de l’asthme.

Les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé à usage non-lucratif sont également concernés, y compris les cathéters utilisés pour l’hémodialyse, au lieu du seul cathéter Tenchkoff.