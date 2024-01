Maroc : Deux élus de la Chambre des représentants perdent leur siège pour corruption

La Cour constitutionnelle a décidé, mercredi, de retirer leur siège de députés de la Chambre des représentants à Saïd Zaidi (PPS), président de la commune de Cherrat, ainsi qu’à Abdelkader Boussairi (USFP), vice-président de la commune de Fès, en raison de leur mise en cause dans des faits de corruption et de dilapidation des deniers publics. La juridiction a par ailleurs ordonné la tenue d’élections partielles dans les circonscriptions locales de Benslimane et de Fès-Sud, où les deux parlementaires ont été élus, à l’issue du scrutin du 8 septembre 2021.

En mars 2022, la justice a condamné Saïd Zaidi à un an de prison ferme, assorti d’une amende de 800 000 dirhams et d’un dédomagement de 500 000 DH à la partie civile, pour flagrant délit de corruption auprès d’un entrepreneur. Pour sa part, Abdelkader Boussairi est en détention préventive, dans le cadre de son procès en cours pour «corruption, détournement et dilapidation de fonds publics, abus d’influence, falsification d’un document officiel, adultère et non-dénonciation d’un délit».

Le député socialiste est notamment soupçonné d’être impliqué dans une affaire de revente suspecte de voitures saisies à la fourrière municipale, encore utilisables mais classées comme inexploitables. Mardi 2 janvier, il a comparu devant la Cour d’appel de Fès.