Inzegane : Un policier use de son arme de service pour arrêter un mineur

Un officier de police relevant du district de sûreté d’Inzegane a été contraint, mercredi soir, d’user de son arme de service lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller un mineur, en forte état d’impulsivité et d’ébriété, menaçant à l’aide d’une arme blanche, la sécurité des citoyens et exposant l’un des éléments de police à une agression dangereuse.

Une patrouille de la police était intervenue pour interpeller le suspect, qui était en état d’ébriété avancée et en possession d’une arme blanche de grande taille, en semant le chaos et mettant en péril la sécurité des citoyens au niveau de la place Dcheira à Inzegane, souligne une source sécuritaire, notant que le mis en cause a agressé physiquement l’un des éléments de police à l’aide d’une arme blanche.

Face au danger de cette agression, le policer a été contraint de faire usage de son arme de service et de tirer plusieurs balles qui ont atteint le suspect au niveau de ses membres inférieurs, fait savoir la même source, ajoutant que cette intervention a permis de neutraliser le danger, d’interpeller le mis en cause et de saisir son arme blanche.

Le fonctionnaire de police qui a été sujet d’une agression physique, ainsi que le suspect ont été admis à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, dans l’attente de soumettre ce dernier à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels.