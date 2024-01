Maroc : L’approvisionnement en produits de la pêche durant ramadan au centre d’une réunion professionnelle

L’approvisionnement du marché national en produits de la pêche à des prix abordables durant le mois de ramadan a été au centre d’une réunion de coordination tenue, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et les professionnels du secteur.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts fournis par le ministère et ses partenaires en vue garantir la disponibilité des produits de la mer dans l’ensemble du territoire national durant le mois de ramadan.

Il s’agit notamment de la mise en place d’une commission centrale pour assurer le suivi de l’approvisionnement régulier du marché national en produits de la pêche de haute qualité et en quantités suffisantes, en plus de la mobilisation des opérateurs économiques du secteur de la pêche pour approvisionner en cas de besoin les différentes villes en poissons frais et congelés.

Il est aussi question d’assurer un suivi quotidien des prix de poissons frais le long de la chaîne de valeur, en particulier au niveau des halles aux poissons, des marchés de gros et des marchés de détail dans les différentes villes du Maroc, outre le suivi quotidien des quantités de poissons congelés commercialisées au niveau des marchés de gros et les différents points de ventes.

A cette occasion, Sadiki a indiqué que l’objectif de cette rencontre est de discuter des principales actions à mettre en place pour assurer l’approvisionnement en produits de la mer dans toutes les provinces du Maroc durant le mois sacré de ramadan.

Il a, dans ce sens, salué l’engagement des professionnels du secteur pour réussir cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase de la Stratégie Halieutis lancée en 2020, axée spécifiquement sur la distribution et la commercialisation des produits de la mer.

Le ministre a également mis l’accent sur la nécessité de se focaliser sur la distribution à l’échelle locale, tout en respectant les normes sanitaires et de qualité, appelant à l’adoption d’une approche intégrée favorisant la satisfaction des besoins des consommateurs.

De son côté, le président de la Fédération des chambres pêches maritimes, Larbi Mhidi, a expliqué que cette rencontre s’assigne pour objectif de discuter des moyens à mettre en œuvre à même d’assurer l’approvisionnement du marché en produits de la pêche à des prix abordables pour les citoyens durant le mois de Ramadan.

Il a, par ailleurs, estimé que l’initiative Poissons à prix raisonnable dont la première édition a été lancée au mois de ramadan 1440 correspondant à l’année 2019 par le département de la pêche a eu un grand succès au niveau national et a permis aux citoyens d’acquérir du poisson congelé de très bonne qualité et à des prix très abordables.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence des présidents des chambres pêches maritimes, a été l’occasion d’inviter les professionnels à adhérer au plan d’action ayant pour but d’assurer un approvisionnement régulier du marché national en produits de la pêche durant le mois sacré.