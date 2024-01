Maroc : Un infirmier et deux agents de sécurité jugés pour avoir opéré un patient de la cataracte

Un infirmier à la retraite et deux agents de sécurité seront jugés, à partir du 15 janvier à la chambre correctionnelle de première instance à Rabat, pour avoir opéré un patient de la cataracte et lui avoir fait perdre la vue. Révélés après que la victime a saisi la justice, les faits se sont déroulés en 2021 au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de la ville. Les mis en cause ont été inculpés de préjudice prémédité ayant conduit à une invalidité permanente, participation au préjudice et usurpation d’une qualité professionnelle réglementée. Depuis leur interpellation cette année-là, les trois individus sont placés en détention préventive, dans l’attente de l’ouverture de leur procès.

Selon les investigations citées par le quotidien arabophone Assabah, le patient aurait initialement obtenu un rendez-vous pour son intervention chirurgicale, mais dans plusieurs mois. En quittant le CHU, déçu de ce long délai, il aurait rencontré le premier agent de sécurité, qui lui aurait proposé une intermédiation auprès du service des urgences pour convenir d’une date raisonnable. En retour, le mis en cause aurait demandé à la victime de lui payer une recharge téléphonique pour effectuer les contacts nécessaires.

Le lendemain, le même agent de sécurité aurait repris attache avec le patient, en lui assurant avoir décroché un rendez-vous avec le médecin chirurgien qui devrait effectuer l’intervention. Mais celui-ci s’est avéré être l’infirmier mis en cause, qui se serait fait passer pour un praticien et effectuer l’acte médical au sein même du bloc opératoire, en présence d’un deuxième agent.

La victime aurait versé les frais de l’opération directement aux prévenus, sur les lieux des faits. Mais un mois plus tard, elle a perdu la vue au niveau de l’œil opéré.