Espagne : Mohamed Dahiri, premier chercheur marocain à l’Académie royale de Cordoue

Chercheur marocain à l’Université Complutense de Madrid, Mohamed Dahiri a été nommé membre de l’Académie royale espagnole de Cordoue. La nomination a été officialisée lors d’une séance publique solennelle. Dahiri devient ainsi le premier universitaire marocain et arabe à accéder à ce poste, ont écrit mardi des médias ibériques.

La cérémonie a été présidée par José Gusano Mayor, président de l’Académie royale de Cordoue, en présence du Conseil d’administration de l’organisme, des membres de l’Académie, des représentants des gouvernements centraux, régionaux, provinciaux et locaux, ainsi que des représentants de l’Université de Cordoue et des institutions scientifiques et de recherche.

Mohammed Dahiri est titulaire d’un doctorat en études arabes et islamiques de l’Université de Séville. Il a été professeur à l’Université de Cordoue de 1999 à 2005, puis à celle de Cadix de 2012 à 2014. Depuis 2014, il est professeur au département de linguistique générale, d’études arabes, hébraïques et est-asiatiques de la Complutense Université de Madrid (UCM).

L’Académie royale des sciences, des lettres et des arts de Cordoue a été créée le 11 novembre 1810. Elle est placée sous la tutelle du trône espagnole, depuis 1915.