Maroc : Arrestation d’un pilote pour trafic de drogue après le crash de son avion

Le pilote d’un avion biplace a été interpellé, ce mardi 19 décembre dans le douar d’Ouled Abdellah situé dans la commune d’Ouled Settout, près de la ville de Zaïo dans la province de Nador, après le crash de son engin. Seul passager, soupçonné d’acheminer des quantités de drogue à bord vers l’Espagne et ne présentant aucune blessure, le mis en cause a été appréhendé sur les lieux de l’accident. Portant la nationalité espagnole, il a été pris en charge par la Gendarmerie royale et de la Protection civile.

Selon des sources médiatiques locales, l’homme a été placé en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête en cours, afin de déterminer les circonstances des faits.