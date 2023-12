Sahara : Bourita rencontre l’émissaire de l’administration Biden

Le ministre marocain des Affaires étrangères a rencontré, hier soir à Rabat, le sous-secrétaire adjoint des Etats-Unis pour l'Afrique du Nord, Joshua Harris. «L'entretien a porté sur le partenariat bilatéral et les questions régionales», indique la diplomatie marocaine sur la plateforme X (ex-Twitter).

L'administration Biden n'a pas encore communiqué après la réunion. Pour rappel, c’est l’ambassade des Etats-Unis au royaume qui avait publié un communiqué portant sur les dossiers que Bourita et Harris avaient examinés lors de leur rencontre du 7 septembre à Rabat. Un texte repris, ensuite, par le ministère marocain des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux.

Le Département américain d’Etat a annoncé, dimanche, l’arrivée de Joshua Harris au Maroc pour y «mener des consultations sur le renforcement du partenariat entre les Etats-Unis et le Maroc et examiner une série de priorités en matière de sécurité régionale, notamment les événements à Gaza et le processus des Nations unies sur le Sahara occidental». Et de préciser que «les Etats-Unis considèrent la proposition d’autonomie du Maroc comme sérieuse, crédible et réaliste, et comme une approche potentielle pour satisfaire les aspirations du peuple du Sahara occidental».

Joshua Harris a rencontré, le 8 décembre à Alger, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. L’administration Biden n’a pas encore annoncé une nouvelle visite de son émissaire dans les camps de Tindouf.