L’Algérie ne reconnaît pas le passeport délivré par le Polisario

Les autorités algériennes ne reconnaissent pas le passeport délivré par le Polisario, comme en témoigne l’expérience vécue par l’avocat et diplomate sahraoui, Haddamin Mouloud Said. L’homme est connu pour sa défense des positions du Polisarion, lors de conférences internationales et par des articles. «Le port de Mostaganem ne reconnaît pas la RASD», a-t-il déploré sur la plateforme X (ex-Twitter).

La douane algérienne a exigé de Haddamin qu’il montre un autre document étranger afin de le laisser entrer en Algérie. «Finalement, j’ai cédé. Très en colère, mais j’ai cédé», a-t-il reconnu sur le même réseau social. Cette affaire n’est pas sans rappeler le rejet, en juillet 2022, par un tribunal algérien de la Wilaya de Tindouf des autorisations de circulation délivrées par le Polisario, présentées alors par la défense de Sahraouis accusés par la justice de contrebande.

Pour justifier sa décision, la cour avait affirmé que sur le territoire algérien il n’y a qu’un seul Etat et non deux.