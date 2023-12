Ryanair, Air Arabia et RAM : Comparatif des prix des vols intérieurs

La compagnie low-cost Ryanair devrait commencer à opérer pour la première fois des vols intérieurs au Maroc, à partir d’avril prochain. Jusque-là, les lignes aériennes intervilles ont été assurée par deux compagnies nationales : Royal air Maroc (RAM) et Air Arabia, affiliée au transporteur émirati à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

La compagnie irlandaise low-cost s’y ajoutera en mettant en place 11 nouvelles lignes aériennes intérieures vers 9 destinations marocaines : Agadir, Errachidia, Essaouira, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Oujda, Tanger et Tétouan. En attendant, les billets des vols intérieurs son déjà en vente, via le site Internet de la compagnie.

Le premier vol intérieur Ryanair disponible est celui au départ de l’aéroport d’Agadir et à destination d’Oujda, le 2 avril 2024 à partir de 272,64 dirhams, pour un retour le 5 avril à partir de 443,46 dirhams. Quant à Air Arabia, elle ne dispose pas de ligne reliant ces deux villes. Pour sa part, la RAM a fixé le prix pour le même voyage sur la même période à 1 005 dirhams l’aller simple, et au même montant pour le retour.

La RAM a fixé le même montant pour tous ses vols entre les deux aéroports durant le mois d’avril, tandis que les tarifs de la compagnie irlandaise fluctuent d’un vol à l’autre, entre 318,06 et 443,46 dans les deux sens.

Sur un autre vol reliant les aéroports d’Agadir et de Fès le 1er avril 2024, pour un retour le 5 du même mois, Rayanair propose l’aller à 443,46 dirhams et le même prix pour le retour. La compagnie prévoit ce prix pour tous son programme aller-retour entre les deux aéroports.

Alors que la compagnie Air Arabia propose 344 dirhams pour l’aller simple et 280 dirhams pour l’aller-retour. Le montant évolue pour les jours restants à 312 dirhams pour l’aller-retour, tandis que la compagnie RAM fixe l’aller-retour à 1 255 dirhams, tout au long du mois d’avril.

Concernant un vol aller-retour entre Marrakech et Fès (aller le 3 avril et retour le 7 avril), les trois compagnies proposent des prix différents. Ainsi, Ryanair fixe ses billets à partir de 272,46 dirhams l’aller simple et 443,46 dirhams l’aller-retour. Air Arabia propose des billets aller simple à 492 dirhams et l’aller-retour à 396 dirhams, tandis que la RAM propose des billets à 1 645 DH l’aller simple, et le même montant pour l’aller-retour.

Mieux desservir les destinations touristiques

Alors que la RAM maintient les mêmes tarifs durant le mois d’avril, les prix d’Air Arabia changent légèrement (460 allers-retours et 396 allers-retours), tandis que ceux de Ryanair passent à 318 DH l’aller simple, notamment le 11 avril, et 318 DH pour un retour le 16 du même mois.

Ryanair et Royal air Maroc disposent par ailleurs d’une liaison aérienne entre Tanger à Ouarzazate, tandis qu’Air Arabia ne propose aucun vol reliant les aéroports des deux villes. Le transporteur irlandais fixe l’aller simple de Tanger, en date du 4 mai et le retour le 7 du même mois, à 443,46 DH et 318,06 respectivement. Le tarif est de 1 810 chez la RAM.

Alors que le compagnie nationale maintient les mêmes prix pendant le mois de mai, ceux de Ryanair fluctuent entre 443,46 et 318,06 entre les vols aller-retour. A noter que 14 avions Ryanair seront basés au Maroc, pour les vols intérieurs ou étrangers.

Outre les vols intérieurs, la compagnie irlandaise lancera, à partir de l’été 2024, 24 nouvelles liaisons aériennes vers le Maroc, à partir de 8 destinations : Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède et Royaume-Uni.

En mars dernier, le gouvernement marocain a adopté une nouvelle feuille de route pour le secteur du tourisme pour la période 2023-2026, pour un budget d’environ 6,1 milliards de dirhams. L’objectif sera de porter le nombre d’arrivées de touristes de 11 millions en 2022 à 17,5 millions, d’ici 2026.

Pour ce faire, la capacité du transport aérien sera augmentée, avec une promotion améliorée de la destination Maroc et un renforcement de l’offre hôtelière nationale.