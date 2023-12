Chine : L'Université Cadi Ayyad remporte le prix international de l'UNESCO-ICHEI

L'Université Cadi Ayyad (UCA) a remporté le prix international de l'UNESCO-ICHEI (HE-DPC), qui reconnaît des efforts de digitalisation de l'enseignement supérieur, à travers son Certificat en mode hybride en pédagogie universitaire. La remise du prix s'est déroulée le 7 décembre 2023 à Shenzhen-Chine, fait savoir un communiqué.

La même source rappelle que ce certificat a été conçu pour renforcer les compétences des enseignants dans l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC), en réponse aux défis de de la transformation de l'enseignement. Il aura capitalisé sur la réussite d'une première experience locale. Par la suite, le Centre de formation et de certification de l'UCA et l'Institut international de l'éducation en ligne (IIOE) de l'Université de Shenzhen-Chine ont lancé un programme conjoint de formation en pédagogie numérique, adressé à des enseignants issus de 11 pays d'Afrique francophone. Depuis, l'université marocaine a œuvré davantage pour améliorer l'enseignement grâce à ces nouveautés.