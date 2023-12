Etats-Unis : Un Britannique jugé pour blanchiment après son arrestation au Maroc

Depuis samedi 16 décembre, un ressortissant du Royaume-Uni comparaît devant un tribunal fédéral de Brooklyn aux Etats-Unis, pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Livré récemment par le Maroc, où il a été arrêté en 2022, Stephen Burton aurait agi à travers une société de vins. Il a accédé au territoire national en utilisant un faux passeport zimbabwéen, ont fait savoir les autorités américaines. Le coaccusé, James Wellesley, fait toujours l’objet d’une procédure d’extradition au Royaume-Uni. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison. Les opérations d’escroquerie leur ont rapporté un total de 99 millions de dollars.

L’extradition du principal suspect et sa mise en accusation ont été annoncés par Breon Peace, procureur des Etats-Unis pour le district oriental de New York, et James Smith, directeur adjoint en charge du Bureau fédéral des investigations du New York Field Office (FBI).

Par la même occasion, ils ont remercié les autorités marocaines pour leur coopération fructueuse. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a également fourni une aide significative pour obtenir l’arrestation et l’extradition de l’accusé depuis le Maroc.

L’acte d’accusation indique qu’à partir de juin 2017 et jusqu’en février 2019, les mis en cause se sont fait passer pour des dirigeants d’une société. Ils ont sollicité des investisseurs lors de conférences professionnelles organisées aux Etats-Unis et à l’étranger. Les défendeurs ont affirmé à leurs victimes être en train de négocier des prêts entre investisseurs et collectionneurs de vins fortunés. Ils ont promis que les investisseurs recevraient des intérêts réguliers de la part des emprunteurs. Les investigations ont ensuite démontré que les «collectionneurs de vins fortunés» n’existaient pas réellement et que l’entreprise en question n’avait pas le stock de vins censé garantir les prêts.

Du côté des autorités américaines, le dossier est traité par la Section de la fraude aux entreprises et aux valeurs mobilières du FBI.