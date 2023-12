L’Algérie réagit aux entretiens entre le Maroc et la Russie

L’Algérie n’a pas tardé à répondre aux entretiens qui s’enchaînent, ces dernières semaines, entre le Maroc et la Russie. La diplomatie algérienne a envoyé à Moscou son représentant permanent auprès des Nations unies, Amar Bendjama, qui s’est réuni vendredi avec le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhail Bogdanov.

Officiellement, ce déplacement a pour objectif de «renforcer la coordination en politique étrangère, compte tenu de l’élection de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent pour 2024-2025», indique le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Les questions d’actualité de l’agenda international et régional ont été abordées. L’accent a été mis sur la situation dans la zone du conflit palestino-israélien, ainsi que sur la situation en Afrique du Nord et dans la zone du Sahara et du Sahel», ajoute la même source. Le déplacement d’Amar Bendjama à Moscou n’a pas bénéficié d’une large couverture par la presse algérienne. Les rares médias qui ont traité la visite se sont limités à publier le communiqué de la diplomatie russe.

Pour rappel, Mikhail Bogdanov s’est réuni à deux reprises à Moscou, le 30 novembre et le 11 décembre, avec l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara. Cette semaine, Radio Algérie (officielle) a accusé le royaume et les Emirats arabes unies de financer des campagnes visant à envenimer les relations de l’Algérie avec le Mali et le Niger; deux pays où la Russie est très influente.