Maroc : «Exercise with Hasnae», une approche ludique pour l’apprentissage des élèves

Faire évoluer l’intellect des élèves peut être un exercice agréable. Telle a été la vocation d’un jeune marocain passionné d’éducation. Durant sa jeunesse, El Ghali El Youssoufi a lui-même été de ces studieux apprenants, qui s’ennuient pourtant rapidement des devoirs. Cela dit, il a toujours cultivé son esprit de compétition, étant passionné de mathématiques et de langues.

Les meilleurs souvenirs qu’il garde de ses années d’école sont ceux des Olympiades de mathématiques et des concours d’orthographe. Féru de la réussite, il a cependant moins accroché, s’agissant de suivre ses professeurs dans la préparation aux examens. Il a par ailleurs cultivé son amour du challenge, au fur et à mesure des années. Après le baccalauréat, il s’est retrouvé naturellement attiré par l’éducation à travers l’entrepreneuriat.

Comme El Ghali, Hasnae a elle aussi été passionnée par l’école et les études. De plus, elle a toujours eu le don d’expliquer n’importe quelle matière. Plus jeune, elle a tout naturellement aimé jouer au professeur, en imaginant une salle de classe aménagée à l’aide des coussins du salon au domicile parental. A l’école, elle a souvent été au centre des cercles de ses camarades, qu’elle a aidés à comprendre des leçons complexes. Plus qu’un moment d’apprentissage, ces instants ont été une réelle partie de plaisir pour Hasnae, qui s’en rappelle encore aujourd’hui.

Sa page Instagram Exercise with Hasnae emploie désormais une méthode similaire, à travers laquelle les élèves peuvent être éclairés sur des chapitres de différentes matières : mathématiques, sciences, littérature, équations compliquées à première vue… Pour une meilleure compréhension auprès des jeunes internautes, Hasnae s’exprime d’ailleurs dans leur jargon et utilise leurs références. La page a attiré l’attention d’El Ghali, qui travaillait à ce moment-là sur un projet similaire.

S’adresser aux adolescents en utilisant leurs codes

Pendant sa phase documentation pour son projet, El Ghali découvre la page de Hasnae et se rend compte qu’ils ont presque la même vision. «J’avais déjà créé une startup et je souhaitais faire quelque chose en lien avec l’éducation. J’ai été accompagné dans le cadre d’un programme d’Orange. Je suivais des séances hebdomadaires de coaching, avec des encadrants qui m’ont poussé à lancer mon projet», a expliqué El Ghali à Yabiladi.

«J’avais l’habitude de montrer la page de Hasnae à mon coach et de lui dire qu’elle serait ma future compétitrice. Je me suis alors dit ‘pourquoi ne pas travailler avec elle ?’», se souvient-il. C’est ainsi qu’El Ghali et Hasnae se sont associés par l’intermédiaire de la startup Hopez, pour créer des contenus en ligne, destinés aux élèves ayant des difficultés en mathématiques, en physique ou en Histoire, entre autres matières.

Leurs vidéos sont présentées de manière à attirer les jeunes, en utilisant des mèmes et des références à la culture pop. «Nous essayons de parler aux apprenant dans leurs codes, en nous alignant sur le type de vidéos qu’ils aiment déjà regarder en ligne, tout en les adaptant à une approche pédagogique», explique El Ghali.

En tant que PDG de Hopez et concepteurs des vidéos, El Ghali et Hasnae travaillent ensemble pour faire de l’éducation un sujet captivants auprès des premiers concernés. «Notre objectif est de simplifier les cours pour les jeunes, d’une manière vulgarisatrice (…) Autrement dit, nous voulons rendre l’éducation cool», a-t-il déclaré fièrement.

Apprendre de manière ludique

Avec son équipe composée d’un monteur vidéo, d’un animateur, d’une directrice pédagogique et de Hasnae comme voix off et vice-présidente, El Ghali estime qu’étudier doit être un moment amusant, notamment par le biais de la compétition, rappelant son expérience scolaire personnelle.

«Nous sommes convaincus que la seule façon de rendre les études amusantes est la gamification», explique l’entrepreneur. C’est ainsi que les deux partenaires ont lancé, le 12 décembre, leur nouveau projet «Laclasse.ma», une plateforme portée sur cet aspect gamification, rendant l’apprentissage attrayant et proposant des récompenses.

A travers deux équipes pour les deux niveaux du lycée, les élèves s’affronteront pour gagner des cadeaux et assister à des événements sociaux. Chaque équipe combinera études et jeux pour gagner. «La Classe est un concours d’un an, un ‘classico’ pour les élèves», explique El Ghali. «Les apprenants les mieux notés de chaque équipe devront passer un examen national et celui ou celle ayant obtenu le score le plus élevé se verra attribuer un iPhone. L’équipe avec la moyenne la plus élevée pourra choisir un événement auquel assister ce mois-là, comme aller au cinéma ou participer à un tournoi, entre autres», a-t-il révélé.

«Une fois par semaine, nous organiserons un jeu en ligne pour chaque matière. Le nombre de participants simultanés peut atteindre jusqu’à 10 000. Sous forme de live concernant une matière donnée, ce sera comme un cours, juste après lequel les, élèves seront interrogés dans une approche participative.» El Ghali

Pour tester leur nouveau projet, une version simulée à plus petite échelle a été organisée la semaine dernière à Casablanca. 10 étudiants ont été invités à participer à un après-midi au cours duquel des séances de cours et de jeux ont été organisés. Tout d’abord, les élèves ont été invités à faire des simulations comme dans les jeux de société, puis ils ont été invités à suivre un cours sur l’une des matières étudiées. Ensuite, ils ont participé à un jeu en ligne avec un quiz, évaluant leurs connaissances sur la matière qu’ils viennent d’étudier. Après le classement, ils sont invités à rejouer et à retourner assister à un deuxième cours.

«Au début, ils ne voulaient pas abandonner le jeu pour étudier. Mais ensuite, ils ont suivi un cours d’Histoire et de géographie, puis ont joué en ligne avec un classement. Après le quiz, ils étaient tellement captivés que nous leur avons demandé de retourner jouer, mais ils ont refusé», se souvient fièrement El Ghali. «Ils étaient intéressés. La plupart d’entre eux ont déclaré avoir passé leur meilleur après-midi. Maintenant, nous voulons dupliquer cette expérience à des centaines d’autres apprenants à travers La-Classe», a espéré El Ghali.

En plus de leur projet, El Ghali et Hasnae ont également lancé un concours pour les enseignants partenaires de La-Classe. Ils ont pu répertorier en ligne les meilleurs professeurs dans chaque matière, afin d’aider les élèves à remporter les quiz et éventuellement les récompenses promises par le programme.

Après un processus de sélection minutieux, ils ont embauché les meilleurs éléments pédagogiques, sur la base des «recommandations des élèves et des professionnels du secteur». «Nous disposons désormais d’une liste d’enseignants de confiance, bénéficiant d’une excellente réputation. Ils feront partie du projet La-Classe», a conclu El Ghali.

Désormais, El Ghali et Hasnae, guidés par leur passion pour l’éducation et la compétition, voient grand pour le projet La-Classe. Leur start-up a remporté le premier prix Orange de l’entreprise sociale 2023 en Afrique et au Moyen-Orient.