Maroc : Le séisme d’Al-Haouz s’est produit à une profondeur inhabituelle, selon une étude

Une nouvelle étude réalisée par l’US Geological Survey indique que le séisme d’Al-Haouz s’est produit à environ 25 kilomètres sous la surface, soit plus profondément que ce à quoi on pourrait normalement s’attendre dans la région. L’étude, publiée mardi 12 décembre dans la revue The Seismic Record, suggère ainsi qu’il s’agit d’un fait inédit, au-delà des estimations courantes de la profondeur sismique.

Les chercheurs soulignent que cette violente secousse tellurique était le résultat d’un glissement survenu à des profondeurs de 15 à 25 kilomètres, sur la base de modèles de glissement limité utilisant des données sismiques et géodésiques. Le drame, qui a fait près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés surtout dans la région de Marrakech-Safi, a ainsi résulté d’une faille de réserve inclinée dans la croûte inférieure, soit sur une faille à pendage prononcé vers le nord.

William Yeck, sismologue au US Geological Survey, a déclaré que la rupture profonde du séisme n’a pas brisé la surface, ce qui rend difficile la détermination des failles à l’origine du séisme. «Nous avons une certaine idée des failles de grande surface et une certaine idée de la façon dont elles s’inclinent ou comment elles s’étendent en profondeur, mais leur forme peut changer en profondeur, ce qui rend difficile de les lier à une faille en surface», a-t-il expliqué. Sans une bonne compréhension des répliques, il reste encore plus difficile de déterminer où le glissement s’est produit.

Les chercheurs estiment que même si des événements de cette ampleur ne sont pas inattendus dans les montagnes du Haut-Atlas au Maroc, le séisme, dont l’épicentre a été localisée dans la commune rurale d’Ighil (province d’Al-Haouz), reste sans précédent. Il s’agit d’ailleurs du tremblement de terre le plus meurtrier qu’aura connu le royaume.