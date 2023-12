Melilla : Thales installe un système de surveillance intégré à la frontière

L'entreprise technologique française Thales a mis en place un système de surveillance intégré au sein du commandement de la Garde civile de Melilla pour un contrôle intelligent des frontières. Le projet de cette installation est le fruit d'une association entre Thales et l'entreprise de sécurité espagnole Trablisa, fait savoir un communiqué.

«Le nouveau système représente une amélioration qualitative et quantitative de la surveillance des frontières de Melilla, qui dispose désormais d'un système de surveillance intégré», a annoncé mercredi Thales. L'installation a pris moins de sept mois, pour inclure «des stations de surveillance fixes offrant à la Garde civile une plus grande couverture terrestre et maritime, dans le cadre du contrôle frontalier à Melilla», ajoute la même source.

Le nouveau système est constitué de caméras et de capteurs haute résolution, actives de jour comme de nuit. Il comprend également des caméras de vision nocturne, en plus d'un logiciel de surveillance et de contrôle qui permet une gestion centralisée et un meilleur contrôle des capteurs et actionneurs.