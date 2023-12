Roumanie : Le chef de la DGED Yassine Mansouri reçoit la plus haute distinction

A la tête de la Direction générale d’études et de documentation (DGED), Yassine Mansouri a été décoré de «L’Etoile de Roumanie», la plus haute distinction décernée par le président Klaus Werner Johannis, en reconnaissance aux services de sécurité marocains pour leur contribution régionale et internationale à maintenir la stabilité. Publiée au Bulletin officiel roumain, cette distinction du grade de grand officier relève des prérogatives du chef d’Etat.

Avant cette décoration, la Roumanie a adressé des messages de reconnaissance aux services marocains, surtout en août dernier, pour leur intervention en faveur de la libération de l’otage Iulian Ghergut. Officier de sécurité roumain, ce dernier a été captif dans une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, après avoir été enlevé en 2015 par le groupe jihadiste Al-Mourabitoune.

A la suite de cette libération réussie, le Premier ministre roumain, Marcel Ciolacu, ainsi que la ministre des Affaires étrangères, Luminita Odobescu, ont salué la coopération fructueuse entre les services de renseignement extérieurs du Maroc et de la Roumanie. Des entretiens téléphoniques avec le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, ont eu lieu.