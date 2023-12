Maroc : La Banque mondiale alloue 300 M$ à l’enseignement supérieur public

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a annoncé, jeudi 14 décembre, avoir approuvé un prêt programme pour les résultats d’un montant de 300 millions de dollars, pour soutenir le gouvernement marocain dans la mise en œuvre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Jesko Hentschel, directeur pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, souligne que «ce programme vise à améliorer à la fois la pertinence et la qualité du système d’enseignement supérieur public au Maroc», au bénéfice des étudiants, des enseignants et des chercheurs des universités publiques.

Selon un communiqué, ce programme est orienté vers l’adéquation des programmes universitaires au marché du travail, la promotion de la recherche scientifique aux normes internationales, ainsi que le renforcement de la gouvernance aux niveaux central et universitaire. Le programme permettra aussi de mettre en place un mécanisme de suivi de l’employabilité des diplômés, tout en assurant l’intégration des compétences transférables dans les programmes universitaires, la certification de plus de 200 000 étudiants en compétences linguistiques ou numériques, et l’augmentation du nombre d’inscrits dans les programmes prioritaires d’ici 2029. Il sera question aussi de recruter plus de 4 000 nouveaux doctorants et des chercheurs dans les secteurs prioritaires, tout en s’appuyant sur les mécanismes existants et en les renforçant.