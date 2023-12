Allemagne : Blessé, Noussair Mazraoui risque de manquer la CAN

Sorti de blessure en Ligue des Champions lors du match entre le Bayern Munich et Manchester United, mardi 12 décembre, Noussair Mazraoui sera absent durant six semaines, ce qui risque de mettre à mal sa participation à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Selon des informations du média allemand Bild, l’international marocain souffrirait d’une déchirure à la cuisse gauche. Son club a annoncé son absence, sans en préciser la durée.

Bild fait savoir pour sa part que Noussair Mazraoui resterait loin de la pelouse pendant six semaines. Dynamo du Onze national, le joueur peut être mobilisé sur le côté droit comme gauche, ou même en milieu de terrain, ce qui fait de lui un élément central parmi les Lions de l’Atlas.